Chef Daniele Persegani | ecco quanto costa mangiare nel suo ristorante

(Di domenica 10 ottobre 2021), popolaretelevisivo e conduttore di programmi culinari, nativo di Cremona, da qualche anno è presenza fissa nei programmi di Antonella Clerici, dopo una vita trascorsa sul canale tematico di Alice.e Antonella Clerici (instagram), classe 1972, padre emiliano doc e madre cremonese, si diploma all’Istituto Alberghiero di Salsomaggiore nel 1991. L’indispensabile gavetta nella ristorazione, “facendosi le ossa” nei locali della riviera romagnola, comincia prestissimo, da quandofrequenta ancora le superiori. A 14 anni, il tenaceè già nelle cucine a costruire la sua formazione, a fare la gavetta, alternando il lavoro estivo con gli studi per conseguire il diploma. Fino al ...

Advertising

GiPu87 : RT @TrovaRoma_Rep: Il #SalottoTrieste di David e Daniele Guidi si rinnova con il dehors, le proposte autunnali dello chef Mario Schiano e l… - TrovaRoma_Rep : Il #SalottoTrieste di David e Daniele Guidi si rinnova con il dehors, le proposte autunnali dello chef Mario Schian… - ItalyGourmet : -

Ultime Notizie dalla rete : Chef Daniele

RicettaSprint

Due giorni di iniziative promozionali e cooking show constellati e componenti della Nazionale ... guidato dal dirigente scolastico Renato, intervenuto all'incontro per rappresentare ...I primiche arrivavano erano timidissimi, ma dopo soli due anni, già arrivavano col manager, l'... il cuore della Wine Week; il quarto e più importante è cheGordini, è originario proprio ...Daniele Persegani, popolare chef televisivo, nativo di Cremona, da qualche anno è presenza fissa nei programmi di Antonella Clerici ...Centinaia di chef della Federazione Italiana Cuochi arriveranno da tutte le regioni d’Italia per celebrare l’edizione 2021 della Festa Nazionale del Cuoco, a Catanzaro e Soverato per il 12 e 13 ottobr ...