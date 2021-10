Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 10 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 10 ottobre 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Come lo scorso anno il programma è suddiviso in tre parti. La prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, Che tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti. dove vedere oggi – domenica 10 ottobre 2021 – Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? ... Leggi su tpi (Di domenica 10 ottobre 2021) CHECHE FATV – Questa sera, domenica 102021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuovadi Cheche fa. Come lo scorso anno il programma è suddiviso in tre parti. La prima, CheChe Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, CheChe Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.– domenica 102021 – Cheche fa intv e live? ...

