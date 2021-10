Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti 10 ottobre 2021: orario e cosa vedremo stasera in tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento – il secondo della stagione – con Che Tempo Che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda a partire dalle 20 su Rai 3. Con lui, come sempre, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e le due new entry Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Che Tempo Che Fa: ospiti domenica 10 ottobre 2021 ospiti della puntata di stasera, domenica 10 ottobre, sono il ministro della Salute Roberto Speranza; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, autore della nuova graphic novel autobiografica “Sono ancora vivo” illustrata da Asaf Hanuka; Roberto Burioni, Walter Veltroni che ha appena firmato il terzo episodio della saga di romanzi gialli dedicata al commissario di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento – il secondo della stagione – con CheChe fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda a partire dalle 20 su Rai 3. Con lui, come sempre, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e le due new entry Massimo Lopez e Tullio Solenghi. CheChe Fa:domenica 10della puntata di, domenica 10, sono il ministro della Salute Roberto Speranza; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, autore della nuova graphic novel autobiografica “Sono ancora vivo” illustrata da Asaf Hanuka; Roberto Burioni, Walter Veltroni che ha appena firmato il terzo episodio della saga di romanzi gialli dedicata al commissario di ...

