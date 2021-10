"Che cosa pensava questo cretino?”. Parenzo, aggredita l'inviata di In Onda: occhio a questo manifestante | Video (Di domenica 10 ottobre 2021) La puntata di In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - di domenica 10 ottobre è stata ovviamente incentrata tutta sulla manifestazione no-green pass di Roma che è degenerata nella violenza, tra l'assalto ai blindati delle forze dell'ordine, quello alla sede della Cgil e quello al pronto soccorso del policlinico Umberto I. “C'è stato un tentativo di aggressione nei confronti della nostra Roberta”, ha dichiarato Parenzo, che ha poi lanciato un Video in cui si vede un uomo con un badile minacciare i cronisti e infine lanciarglielo contro, per fortuna senza colpirli. Poi nel corso della trasmissione si è parlato anche del leader di Io Apro, che è tra i dodici arrestati in seguito ai disordini nella capitale. Un personaggio “particolare”, che ha pensato bene di fare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) La puntata di In- la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David- di domenica 10 ottobre è stata ovviamente incentrata tutta sulla manifestazione no-green pass di Roma che è degenerata nella violenza, tra l'assalto ai blindati delle forze dell'ordine, quello alla sede della Cgil e quello al pronto soccorso del policlinico Umberto I. “C'è stato un tentativo di aggressione nei confronti della nostra Roberta”, ha dichiarato, che ha poi lanciato unin cui si vede un uomo con un badile minacciare i cronisti e infine lanciarglielo contro, per fortuna senza colpirli. Poi nel corso della trasmissione si è parlato anche del leader di Io Apro, che è tra i dodici arrestati in seguito ai disordini nella capitale. Un personaggio “particolare”, che ha pensato bene di fare una ...

