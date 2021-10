"Che ci fa qui...?". E per Emiliano finisce male (Di domenica 10 ottobre 2021) Michele Emiliano si reca dalla Cgil per solidarizzare, ma viene accolto da una protesta. Cosa c'è dietro il risentimento della sinistra sindacale Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) Michelesi reca dalla Cgil per solidarizzare, ma viene accolto da una protesta. Cosa c'è dietro il risentimento della sinistra sindacale

Ultime Notizie dalla rete : Che qui Jeff Koons, oltre 40 anni dell'artista statunitense in mostra a Firenze a Palazzo Strozzi E qui che avviene l'arte ". La mostra che viene portata in scena a Firenze è stata sviluppata dai due curatori, Arturo Galantino e Joachim Pissarro , in stretto dialogo con l'artista. I tre, con il ...

Scontri a Roma. I danni dell'ignoranza ... erano baggianate innocue, qui, invece, ci va di mezzo la salute e l'economia del Paese. Basta dare un'occhiata ai numeri, quelli sfornati appena ieri: negli over 80 il tasso dei non vaccinati che ...

L’astensionismo che preoccupa Corriere del Mezzogiorno Forza Nuova attacca ancora ma è già pronta la mozione di scioglimento Nonostante l'arresto di alcuni suoi esponenti, Forza Nuova non arretra e lancia un messaggio-minaccia su Telegram preannunciando scontri nelle prossime settimane. Il Pd presenza una mozione urgente ch ...

Sangue sui muri, computer distrutti, quadri rotti: la sede della Cgil devastata vista da dentro AGI - Quello che salta subito all'occhio sono le tracce di sangue. Macchiano le pareti, gli stipiti delle porte, i libri gettati per terra, il marmo che lastrica l'ingresso della sede nazionale della ...

