Zara presenta la collezione di jeans firmata da Charlotte Gainsbourg Dalla sua passione per i jeans, nasce la collezione di Charlotte Gainsbourg per Zara. Una capsule trasversale e senza tempo, "esattamente quello che indosso io", ha detto l'attrice e cantante Il suo nome evoca uno stile iconico e non a caso è considerata ...

Charlotte Gainsbourg, tutto su mia madre Vanity Fair.it Charlotte Gainsbourg, tutto su mia madre Quando un’ingombrante genitore smette di essere un demone? L'attrice e cantante affronta i suoi fantasmi con un docufilm superemozionante. In cui, a Jane Birkin, fa (quasi tutte) le domande scomode ...

