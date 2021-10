Cgil, presidio antifascista a Milano. Sala: “Meloni deve buttar fuori certe persone”. Fiano (Pd): “Domani mozione per sciogliere Forza Nuova” (Di domenica 10 ottobre 2021) presidio di solidarietà delle forze democratiche e antifasciste davanti alla Camera del Lavoro a Milano, dopo l’assalto alla sede della Cgil nazionale a Roma, devastata durante il corteo dei No Green pass. Presente anche il sindaco Giuseppe Sala: “Da chi guida partiti che strizzano l’occhio a certe forze ci aspettiamo che facciano azioni, non interviste. Credo che Giorgia Meloni debba agire e buttar fuori persone che non rappresentano gli insegnamenti della nostra Costituzione”. Al presidio, tra gli altri, ha partecipato anche il deputato Pd, Emanuele Fiano: “Domani presenteremo alla Camera una mozione urgente per chiedere lo scioglimento di Forza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021)di solidarietà delle forze democratiche e antifasciste davanti alla Camera del Lavoro a, dopo l’assalto alla sede dellanazionale a Roma, devastata durante il corteo dei No Green pass. Presente anche il sindaco Giuseppe: “Da chi guida partiti che strizzano l’occhio aforze ci aspettiamo che facciano azioni, non interviste. Credo che Giorgiadebba agire eche non rappresentano gli insegnamenti della nostra Costituzione”. Al, tra gli altri, ha partecipato anche il deputato Pd, Emanuele: “presenteremo alla Camera unaurgente per chiedere lo scioglimento di...

