Cercatore di funghi trovato morto in provincia di Firenze (Di domenica 10 ottobre 2021) Ci sono due vicende del weekend che parlano di cercatori di funghi. Una purtroppo finita male in Toscana e l'altra con un esito positivo che ha avuto luogo in Calabria. Cercatore di funghi deceduto a 83 anni vicino Firenze Era andato in cerca di funghi, ma nelle ultime ore se ne erano perse le tracce. Nella giornata successiva a quella in cui era stato dato l'allarme, il suo corpo è stato ritrovato senza vita da un cacciatore. Il fatto si è verificato nel comune di Vicchio in Mugello, in provincia di Firenze. L'uomo deceduto aveva 83 anni. Morte Cercatore di funghi in Toscana addebitabile a cause naturali Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino il decesso dell'uomo sarebbe avvenuto per cause naturali.

