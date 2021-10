Cavi comunicanti La network diplomacy è la chiave per nuove alleanze anche dell’Italia

Leggi su formiche

(Di domenica 10 ottobre 2021) Alcune infrastrutture “nascoste”, come reti,e gasdotti stanno esponenzialmente acquisendo uno status significativo nella geopolitica del mare nostrum. Una sorta di nuova leva diplomatica che può essere azionata tra Mediterraneo e Balcani: il cavo tra Italia e Montenegro, il cavo sottomarino tra Libia e Grecia per avere più potenza internet e l’Interconnettore Euro Africa sull’asse Cairo-Nicosia-Atene sono tre esempi che lo dimostrano ampiamente e che fanno da apripistaper progetti futuri, come le reti idriche. In sostanza rappresentano la spia di una nuova consapevolezza strategica: laè laper). ITALIA-MONTENEGRO In un momento storico caratterizzato dall’esigenza ...