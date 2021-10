Catania-Juve Stabia, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Catania-Juve Stabia, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l’8° giornata di campionato nel girone C di Serie C. La vittoria di lunedì in casa del Picerno, nel posticipo della 7° giornata di campionato nel girone C di Serie C, ha portato un po’ di ossigeno in casa Catania con gli etnei che grazie al gol di Moro si sono tirati fuori, seppur di poco, dalle zone calde della classifica. Una vittoria importantissima per gli uomini di Mister Baldini che, prima del match in terra lucana, avevano racimolato appena 4 punti nelle prime sei partite della stagione. La Juve Stabia di Walter Novellino, dal canto suo, giunge al match del Massimino da una striscia di 7 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l’8° giornata di campionato nel girone C diC. La vittoria di lunedì in casa del Picerno, nel posticipo della 7° giornata di campionato nel girone C diC, ha portato un po’ di ossigeno in casacon gli etnei che grazie al gol di Moro si sono tirati fuori, seppur di poco, dalle zone calde della classifica. Una vittoria importantissima per gli uomini di Mister Baldini che, prima del match in terra lucana, avevano racimolato appena 4 punti nelle prime sei partite della stagione. Ladi Walter Novellino, dal canto suo, giunge al match del Massimino da una striscia di 7 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 5 ...

frankragosta : Niente pausa per le Nazionali. Dalle 17.00 live su #tuttoc con #Catania-#JuveStabia. L'allievo #Baldini sfida il ma… - MarkMirone : Oggi torno allo stadio. Per chi non lo sapesse sono un “terrone” ma un po’ di Juve c’è sempre, quindi Catania - JUVE Stabia ore 17:30 ???? - ottochannel : Verso Catania - Juve Stabia, parla Novellino - news_catania : #LaSicilia - Un #Catania d’assalto contro la #JuveStabia - StabiaChannel : #JuveStabia #Catania - Juve Stabia: Curiosità e probabili formazioni. Vespe in assetto da trasferta per riscrivere… -