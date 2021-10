Catania-Juve Stabia (10 ottobre, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici, convocati (Di domenica 10 ottobre 2021) Pare difficile cercare di prevedere se alla fine avrà la meglio il 4-3-3 del Catania di Baldini oppure il 3-5-2 con il quale Novellino ha schierato la sua Juve Stabia nella ultime tre partite. Tuttavia, le Vespe si presentano imbattute Catania, anche se col sole due vittorie contro cinque pareggi, e reduci da una bella InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 10 ottobre 2021) Pare difficile cercare di prevedere se alla fine avrà la meglio il 4-3-3 deldi Baldini oppure il 3-5-2 con il quale Novellino ha schierato la suanella ultime tre partite. Tuttavia, le Vespe si presentano imbattute, anche se col sole due vittorie contro cinque pareggi, e reduci da una bella InfoBetting: Scommesse Sportive e

