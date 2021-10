Catania. Il geometra Giuseppe Dell’Arte trovato morto in un garage

Advertising

Piergiulio58 : Catania, il giallo del geometra ucciso a coltellate in un garage di Picanello | La Sicilia - infoitinterno : CATANIA. UCCISO A COLPI DI TAGLIERINO. LA VITTIMA È UN GEOMETRA INCENSURATO DI 42 ANNI - bizcommunityit : Catania, il giallo del geometra ucciso a coltellate in un garage di Picanello - infoitinterno : Catania, il giallo del geometra ucciso a coltellate in un garage di Picanello - infoitinterno : Ucciso a colpi di taglierino a Catania, la vittima è un geometra di 42 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Catania geometra

Ragusa. Chi ha ucciso a coltellate Giuseppe Dell'Arte, 43 anni,catanese incensurato, trovato morto in un garage di via Fiume, nel quartiere periferico della parte nord - orientale di? Perché l'assassino si è accanito così tanto sul 43enne, il cui ...E' il42enne, Giuseppe Dell'Arte, l'uomo trovato senza vita nel garage della sua abitazione a, in un condominio in via Fiume, nel quartiere Picanello, una zona periferica della città. Sul ...È stato trovato dai Carabinieri in un garage di Catania a seguito di una telefonata anonima. Il corpo di Giuseppe Dell'Arte presentava diverse ferite di arma ...“I seimila buchi della Regione”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Personale carente, anziano e poco qualificato. L’assessore: Do ...