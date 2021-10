Castellino e Fiore | i vertici di Forza Nuova fermati per l’assalto alla Cgil

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tra i 12nella notte tra sabato e domenica, che ha vistodi alcuni partecipanti al corteo “No Green Pass” di Roma nei confronti della sede centrale della, ci sono anche Robertoe Giuliano, rispettivamente fondatore e leader romano di. Nei video che sono circolati sui social si vedono entrambi guidare la massa di violenti che hannoto gli ingressi del palazzo del sindacato in Corso d’Italia: è probabile che quei filmati, insieme a quelli acquisiti dDigos dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel Primo Municipio abbiano incastrato i due attivisti neofascisti. Il provvedimento è stato deciso dquestura su disposizione del Pm sulla base dei ...

Fra loro i vertici di Forza Nuova e leader neofascisti Robertoe Giuliano. Lo rende noto la questura. "Lunedì presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo ...E nello sciagurato sabato romano c'erano tutti a partire da Roberto, il fascista - imprenditore capo del movimento e Giuliano, il tifoso della Roma e capo locale di Forza Nuova che ...Scontri nella Capitale italiana durante la manifestazione contro il green pass: in manette anche i vertici di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castelli ...“Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente responsabile nazionale di Forza Nuova e capo romano del movimento di estrema destra, sono tra le persone arrestate nel corso della notte in ...