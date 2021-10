Caso Eitan | cominciata nuova udienza a Tel Aviv

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – E’ iniziata al tribunale della famiglia di Teluna– l’ultima fissata a questo momento – sul, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. In aula il nonno materno Shmuel Peleg, che chiede che il bambino resti in Israele per farlo crescere nel rispetto della sua identità ebraica, e la zia paterna Aya, tutore legale del piccolo, al quale il piccolo era stato affidato. I parenti continuano a rispettare il silenzio stampa. Il tribunale israeliano dovrà decidere se applicare la Convenzione dell’Aja. L'articolo proviene da Ildenaro.it.