Caritas Diocesana di Aversa, mensa per 150 persone al giorno. L'Acli di Caserta dona scorte di pomodoro

Le Acli di Caserta, in collaborazione con Acli Terra Caserta, hanno donato prodotti di generi alimentari alla Caritas Diocesana di Aversa. La consegna è avvenuta presso i locali delle Acli in Aversa, a Piazza Municipio. La Caritas Diocesana di Aversa promuove, tra le diverse attività, una mensa che accoglie e ristora circa 150 persone al giorno. Grazie all'impresa "GiòCuoreCampano" di Villa Literno, associata ad Acli Terra, sono stati consegnati oltre 50 kilogrammi di conserve di pomodori in barattolo. "Le Acli di Caserta – si legge in una nota diffusa dall'associazione cattolica – hanno inteso compiere un gesto di vicinanza, consolidando il ...

