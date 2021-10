Caricasulo punta al ritorno in Superbike

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il 2021 di Federicoè già finito, e non è stato indimenticabile: rimasto fuori dalla, il ravennate ha fatto fatica in Supersport. Tra un cambio di squadra e prestazioni non minimamente paragonabili a quelle del 2019, il “Carica” non può dirsi soddisfatto. La cilindrata media gli sta decisamente stretta, e non fa mistero di voler tornare nella classe maggiore. Lo ha ribadito in un’intervista a GPOne, dove ha anticipato parte delle sue mosse future.prepara ilin? “Con la gara di Portimao si è conclusa la mia stagione in SuperSport “, ha detto il “Carica”, “non è stato un 2021 semplice, dato che sono dovuto ripartire da zero dopo la fine dell’avventura in SBK. Ho intrapreso un nuovo percorso con GMT94, ma purtroppo non c’è mai stata fiducia. Non mi ...