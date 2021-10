Caos tamponi e timori delle imprese | così il green pass potrebbe essere “rivisto”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – Non è ancora in vigore ma sta già generando il. Non solo nelle piazze che lo contestano, ma anche nei luoghi di lavoro. L’obbligo diche scatterà tra cinque giorni per tutti i lavoratori – sia del pubblico che del privato –, perchécome pensato dal governo è un grosso problema anche per le aziende., iA farlo notare è ad esempio Maurizio Casasco, presidente di Confapi, intervistato oggi dal Corriere della Sera. “Non potendo avere il vaccino obbligatorio, bene il. Detto questo, il decreto va messo a terra, servono chiarimenti e semplificazioni. ...