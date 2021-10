Calciomercato | Torino su Petagna | sostituirà Belotti Il Napoli punta un granata

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ilpensa ad Andreaper sostituire Andreaal centro di tante voci diin questi giorni. Già da tempo si parla di un addio imminente da parte di, ma questa volta l’affare sembra potersi concretizzare. Ecco perché ilsta cercando un sostituto sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni pare che siail primo indiziato a sostituire. La dirigenzasta facendo dei sondaggi, ma per ora non c’è una accelerata..it scrive : “In base alle informazioni che abbiamo raccolto, la partenza di Andrea(che è pur sempre classe ’95, non una vecchia gloria del calcio) è data per probabile a giugno e anche si ...

2 Dopo 6 anni e 92 gol segnati, Andrea Belotti ha preso una decisione importante per il futuro: lascerà ilal termine della stagione . Il Gallo vuole misurarsi in un contesto più competitivo rispetto a quello granata. Una scelta che rientra nell'ordine delle cose ma che ha fatto arrabbiare il ...... con due gol consecutivi che sono valsi quattro punti contro Sampdoria e. Ma per tornare ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubePjanic © ...Il giornalista sportivo ha aggiunto che il francese potrebbe arrivare a gennaio o eventualmente durante il prossimo calciomercato estivo ...La Juventus non smette di pensare ai prossimi colpi di calciomercato: occasione top, la stella rischia la tribuna.