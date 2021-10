Calciomercato Serie A LIVE: si infiamma la corsa a Belotti, Venezia vicino a Romero (Di domenica 10 ottobre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 DOMENICA 10 OTTOBRE Anche il Milan pensa seriamente a Lucca (CLICCA QUI) Una big inglese sulle tracce di Morata (CLICCA QUI) Venezia e Romero, trattativa ai dettagli (CLICCA QUI) Su Belotti ci sono almeno tre club di Serie A (CLICCA QUI)Aguero Inter: dalla Spagna spingono El Kun in nerazzurro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 DOMENICA 10 OTTOBRE Anche il Milan pensa seriamente a Lucca (CLICCA QUI) Una big inglese sulle tracce di Morata (CLICCA QUI), trattativa ai dettagli (CLICCA QUI) Suci sono almeno tre club diA (CLICCA QUI)Aguero Inter: dalla Spagna spingono El Kun in nerazzurro ...

Advertising

Gazzetta_it : Arma tattica o prestito? Juve al bivio per Kaio Jorge #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Arma tattica o prestito? Juve al bivio per Kaio Jorge #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, mezza Serie A all’assalto | Decide Allegri - SerieBNewsCom : ??????#Brescia, #Cellino tuona: “Se la Federazione non si sistemerà le cose, il rischio è che possa andarmene” ?????? - davideinno85 : RT @Gazzetta_it: Arma tattica o prestito? Juve al bivio per Kaio Jorge #calciomercato -