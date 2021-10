Calciomercato Milan: nuovo blitz per Belotti del Torino. Le ultime (Di domenica 10 ottobre 2021) Calciomercato Milan, Belotti ha deciso di non rinnovare il contratto con il Torino e di trasferirsi a zero in rossonero: Massara lo apprezza Importante novità di mercato quella rilanciata da Calciomercato.com per quanto riguarda l’attacco del Milan: Andrea Belotti ha deciso di lasciare il Torino a parametro zero a fine stagione e di sbarcare a Milanello a partire dal prossimo luglio. Massara apprezza tantissimo il profilo del bomber classe ’93 e ne valuterebbe positivamente l’arrivo da svincolato al termine della stagione. La candidatura del Gallo si intreccia però con la posizione di Zlatan Ibrahimovic: l’evoluzione fisica del campione svedese detterà l’agenda del mercato del centravanti. Con Belotti, in caso di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021)ha deciso di non rinnovare il contratto con ile di trasferirsi a zero in rossonero: Massara lo apprezza Importante novità di mercato quella rilanciata da.com per quanto riguarda l’attacco del: Andreaha deciso di lasciare ila parametro zero a fine stagione e di sbarcare aello a partire dal prossimo luglio. Massara apprezza tantissimo il profilo del bomber classe ’93 e ne valuterebbe positivamente l’arrivo da svincolato al termine della stagione. La candidatura del Gallo si intreccia però con la posizione di Zlatan Ibrahimovic: l’evoluzione fisica del campione svedese detterà l’agenda del mercato del centravanti. Con, in caso di ...

