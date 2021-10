Calciomercato Juventus, sfida mercato tra Cherubini e Marotta (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra una settimana esatta, l’esito di Juventus-Roma ci darà indicazioni più ampie sullo stato della Juventus. Un inizio terribile si è evoluto, nelle ultime due settimane, in una rinascita doverosa ma anche convincente. Intanto la seconda rivoluzione allegriana prende forma anche per quanto riguarda il mercato. Cherubini non è solo impegnato a capire su quale attaccante scommettere ma è alla ricerca anche di un laterale che possa dare fiato a Danilo, Alex Sandro e Cuadrado. Ci sarebbe Luca Pellegrini ma purtroppo l’ex Roma non ha convinto il tecnico toscano. Cherubini sfida Marotta per Mazraoui L’obiettivo di mercato in comune tra il direttore sportivo bianconero e Beppe Marotta ha un nome e un cognome ben definiti: Noussair ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra una settimana esatta, l’esito di-Roma ci darà indicazioni più ampie sullo stato della. Un inizio terribile si è evoluto, nelle ultime due settimane, in una rinascita doverosa ma anche convincente. Intanto la seconda rivoluzione allegriana prende forma anche per quanto riguarda ilnon è solo impegnato a capire su quale attaccante scommettere ma è alla ricerca anche di un laterale che possa dare fiato a Danilo, Alex Sandro e Cuadrado. Ci sarebbe Luca Pellegrini ma purtroppo l’ex Roma non ha convinto il tecnico toscano.per Mazraoui L’obiettivo diin comune tra il direttore sportivo bianconero e Beppeha un nome e un cognome ben definiti: Noussair ...

