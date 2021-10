Calciomercato Juventus, il nuovo obiettivo potrebbe essere un giovane talento dagli Stati Uniti (Di domenica 10 ottobre 2021) In MLS, più precisamente a Dallas, metropoli nel nord del Texas, gioca un certo Ricardo Pepi, attaccante americano di origine messicana che, negli ultimi tempi, sta facendo parecchio parlare di sé in tutto il mondo, per i suoi gol e per le sue giocate. Se in campionato il gioiellino classe 2003 è già a quota 13 centri, con la Nazionale degli Stati Uniti, nella notte italiana tra giovedì e venerdì è stato capace di mettere a segno una fantastica doppietta che lo ha reso il giocatore più giovane nella storia del calcio americano a farlo. LEGGI ANCHE: Sacchi non sottovaluta la Juve: “In campionato potrebbe recuperare” Il prezzo del cartellino si aggira già intorno ai 10 milioni di euro, ma è chiaro che continuando così non può far altro che alzarsi ulteriormente. Di fatto, già molti club europei hanno manifestato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) In MLS, più precisamente a Dallas, metropoli nel nord del Texas, gioca un certo Ricardo Pepi, attaccante americano di origine messicana che, negli ultimi tempi, sta facendo parecchio parlare di sé in tutto il mondo, per i suoi gol e per le sue giocate. Se in campionato il gioiellino classe 2003 è già a quota 13 centri, con la Nazionale degli, nella notte italiana tra giovedì e venerdì è stato capace di mettere a segno una fantastica doppietta che lo ha reso il giocatore piùnella storia del calcio americano a farlo. LEGGI ANCHE: Sacchi non sottovaluta la Juve: “In campionatorecuperare” Il prezzo del cartellino si aggira già intorno ai 10 milioni di euro, ma è chiaro che continuando così non può far altro che alzarsi ulteriormente. Di fatto, già molti club europei hanno manifestato ...

