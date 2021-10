Calcio | Nations League | Italia-Belgio 2-1 e gli azzurri chiudono terzi

(Di domenica 10 ottobre 2021) Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – L’batte 2-1 ilnella finale per il terzo posto delladisputata all’Allianz Stadium di Torino. Tutti nella ripresa i gol, con Barella al 2? e Berardi su rigore al 20? a segno per gli; inutile per i ‘diavoli rossi’ la rete di De Ketelaere al 41?. Alle 20.45 allo stadio ‘Meazza’ di Milano la sfida per il titolo tra Spagna e Francia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

repubblica : Calcio, Italia-Belgio 2-1. Gli azzurri tornano al successo e chiudono al terzo posto nella Nations League - SkySport : ITALIA-BELGIO 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (47') ? rig. #Berardi (65') ? #deKetelaere (86’) ? ?? Nations League… - SkySport : #ItaliaBelgio 0-0 all'intervallo. Segui il secondo tempo LIVE #SkySport #NationsLeague - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia, Berardi: 'Ci tenevamo a far bene e vincere, contro la Svizzera serve una grande partita' https… - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Italia, Berardi: 'Ci tenevamo a far bene e vincere, contro la Svizzera serve una grande partita' -

Dopo il passo falso (in dieci) con la Spagna, l'Italia di Roberto Mancini torna a vincere (2 - 1) a Torino contro il Belgio conquistando il terzo posto in questaLeague e soprattutto punti utili per il ranking in vista del sorteggio per il Mondiale in Qatar.MILANO - La Spagna ha disputato una grandissimaLeague. Le Furie Rosse, infatti, sono riusciti nell'impresa di eliminare la Germania nella fase a gironi e l'Italia in semifinale. Luis Enrique, adesso, se la vedrà con i campioni del mondo in ...Torino, 10 ott. (LaPresse) - L’Italia chiude al terzo posto la Nations League battendo 2-1 il Belgio nella finale di consolazione disputata a Torino. Succede ...TORINO (ITALPRESS) – L'Italia rialza la testa dopo la prima sconfitta negli ultimi tre anni e chiude nel migliore dei modi la Nations League ... ma all'86' punge in contropiede su calcio d'angolo a ...