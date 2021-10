(Di domenica 10 ottobre 2021) Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia e, in campo alle 15 all’Allianz Stadium di Torino nella finale per il terzo posto di. Tra gli azzurri acampo fuori Jorginho e Verratti, spazio a Pellegrini e Locatelli, con Barella confermato mezzala sinistra- Nel tridente d’attaccoal, con Chiesa e Berardi sulle ali. Nelc’è Batshuayi aldel tridente con De Ketelaere e Carrasco ad agire alle spalle, mentre acampo sulle corsie ci sono il milanista Saelemaekers e l’ex atalantino Castagne. Questi gli 11 iniziali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - repubblica : Calcio, Nations League: segui la diretta Italia-Belgio. Gli azzurri con Donnarumma capitano - Alba868 : RT @repubblica: Nations League, diretta Italia-Belgio 0-0 [di Jacopo Manfredi] - repubblica : Nations League, diretta Italia-Belgio 0-0 [di Jacopo Manfredi] - TV7Benevento : Calcio: Nations League, contro il Belgio Mancini schiera Raspadori al centro dell'attacco... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nations

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

'Rombo di tuono' - La newsletter suldi Repubblica '10 in Condò' - Il Podcast con Paolo Condò Se non visualizzi la diretta CLICCA QUIVale un posto prestigioso nel ranking , la finalina di Torino, allo Juventus Stadium, tra e Belgio . Quinta e prima, rispettivamente, le nazionali dei due Roberto - e Martinez - vogliono rimanere là, ...Torino, 10 ott. - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia e Belgio, in campo alle 15 all'Allianz Stadium di Torino nella finale per il terzo pos ...Allo stadio Allianz di Torino si gioca la partita Italia-Belgio, finale per il 3° posto della Nations League. Calcio d'inizio alle 15:00. La gara tra Italia e Belgio sarà trasmessa in diretta TV sulla ...