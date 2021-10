Calcio: Nations League. Berardi 'Era importante per il ranking' (Di domenica 10 ottobre 2021) "Con la Spagna in 11 ce la saremmo giocata", il rammarico dell'attaccante azzurro TORINO - "Ci tenevamo a far subito bene, con la Spagna in 11 ce la saremmo giocata. Oggi era importante anche per il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021) "Con la Spagna in 11 ce la saremmo giocata", il rammarico dell'attaccante azzurro TORINO - "Ci tenevamo a far subito bene, con la Spagna in 11 ce la saremmo giocata. Oggi eraanche per il ...

