Calcio: Mancini, 'Locatelli mi piace da interno ma ha le qualità per giocare da play' (Di domenica 10 ottobre 2021) Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – "Quando manca Jorginho dobbiamo avere delle alternative, Sensi è indisponibile, Locatelli ha le qualità per farlo e oggi ha disputato una grande partita, può fare sia l'interno che il play, è una opzione in più che abbiamo". Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini in merito alla prestazione di Manuel Locatelli, schierato da play di centrocampo nella finale per il terzo posto di Nations League. "A me Locatelli piace, piace come interno di centrocampo perché quando attacca sa fare gol e fare assist. Però era importante provarlo lì, perché quando non ci sarà Jorginho sappiamo di avere lui che può ricoprire quel ruolo", aggiunge Mancini in conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

