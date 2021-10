Calcio | Lippi | dalla Juve al trionfo Mondiale ' Mancini ha dato segnale'

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Lippi, 'Milan, Napoli e Inter favorite per titolo ma non si può escludere Juve'... - sportli26181512 : Lippi: 'Mondiale 2006? Ai rigori ho pensato che Trezeguet mi dovesse qualcosa...': Al Festival dello Sport di Trent… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Lippi sulla nazionale: 'Mancini ha fatto un ottimo lavoro, ha rischiato facendo giocare tanti giovani' https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Lippi sulla nazionale: 'Mancini ha fatto un ottimo lavoro, ha rischiato facendo giocare tanti giovani' https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Lippi sulla nazionale: 'Mancini ha fatto un ottimo lavoro, ha rischiato facendo giocare tanti giovani' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lippi

Ildiè un misto di organizzazione e modernità di gioco". Nel corso della sua carriera la maggior parte delle gare più importanti sono state decise ai rigori: "Nella finale contro l'Ajax ...... ndr)? Io ho sempre pensato a uncollettivo: il singolo con una mano ti aiuta e con l'altra ... Rimpianti?dice: 'Non basta questo incontro… ho sbagliato tante scelte, tante ...Lippi ricorda un episodio della finale dei Mondiali del 2006 tra Italia e Francia: cos'ha pensato il ct quando ha visto Trezeguet ai rigori.Trento, 10 ott. - (Adnkronos) - "Attualmente Milan, Napoli e Inter sono le più accreditate, la Juventus ha fatto delle rincorse di un certo tipo già in passato, non bisogna escluderla troppo presto".