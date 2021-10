Advertising

repubblica : Calcio, Italia-Belgio 2-1. Gli azzurri tornano al successo e chiudono al terzo posto nella Nations League - SkySport : ITALIA-BELGIO 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (47') ? rig. #Berardi (65') ? #deKetelaere (86’) ? ?? Nations League… - capuanogio : L’#Italia correrà per organizzare l’Europeo di calcio nel 2028. A occhio è l’ultimissima chiamata per spingere sull… - TV7Benevento : Calcio: Italia batte Belgio 2-1 con Barella e Berardi, azzurri terzi in Nations League (2)... - LorenzoFracassa : RT @forzaroma: #NationsLeague, #Italia al 3° posto: battuto il #Belgio 2-1. #Pellegrini gioca 70’ -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Italia

La ripresa ha fatto la differenza, non che nel primo tempo l'sia andata male, no, ma il Belgio ci ha tenuto in scacco per un bel po'. Senza Lukaku, Hazard e pure De Bruyne, entrato poi nella ..."Spagna? Siamo sempre quelli dell'Europeo Mancini è poi ritornato sulla sconfitta in semifinale , che ha interrotto la serie di 37 risultati utili consecutivi: "L'dell'Europeo lo era anche ...Il Belgio non ci sta, colpisce il terzo legno di giornata (palo di Carrasco) ma all’86’ punge in contropiede su calcio d’angolo a sfavore e accorcia le distanze con De Ketelaere. Ma non basta: è ...17:28In Sicilia 250 nuovi contagi: l'Isola è seconda in Italia 17:23Covid19 Sicilia, 250 i nuovi positivi salgono l’incidenza e i ricoveri in terapia intensiva 17:17Tragedia a teatro: crolla la scenog ...