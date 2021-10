Calano ancora le terapie intensive ma altri 24 morti (Di domenica 10 ottobre 2021) La pandemia nel nostro Paese rimane in disparte e i numeri sono più che incoraggianti. Sono 2.278 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 270.044 tamponi processati. Il tasso di ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) La pandemia nel nostro Paese rimane in disparte e i numeri sono più che incoraggianti. Sono 2.278 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 270.044 tamponi processati. Il tasso di ...

Calano ancora le terapie intensive ma altri 24 morti La pandemia nel nostro Paese rimane in disparte e i numeri sono più che incoraggianti. Sono 2.278 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 270.044 tamponi processati. Il tasso di ...

