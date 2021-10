Bottas vince il Gp della Turchia | Leclerc è quarto davanti a Hamilton

Leggi su agi

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Valtterisu Mercedes ha vinto il Gran Premio di, 16ma prova del mondiale di Formula 1, precedendo la Red Bull di Max Verstappen che grazie al secondo posto torna in testa al mondiale. Sulla pista dell'Istanbul Park umida per la pioggia buonposto per la Ferrari di Charlesalle spalle di Sergio Perez. Solo quinto Lewisla cui rimonta dall'undicesimo posto di partenza è stata rallentata da una strategia sbagliata per i pitstop. Lui ehanno tentato di andare fino al traguardo con la gomma intermedia, prima di cedere e fare la loro sosta nei giri finali. Buon ottavo posto per l'altra Ferrari di Carlos Sainz che è risalita dall'ultima fila. Il Cavallino ha guadagnato punti sulla McLaren, rivale per il terzo posto nella classifica ...