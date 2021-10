Borgo Vodice | inaugurato il “LaborAttivo” | l’aula multifunzione della De Ruosi

Advertising

News_24it : La scuola primaria “De Ruosi” di Borgo Vodice, che fa capo all’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia… -

Ultime Notizie dalla rete : Borgo Vodice

Latina Tu

...quindi sui lungotevere sino a raggiungere via della Conciliazione e San Pietro e poi ancorae ... via Giuseppe Mazzini, piazza Bainsizza, viale Carso, largo Generale Gonzaga del, via ...invece gli interventi riguarderanno il rifacimento del manto stradale dell'area adibita a sosta su via Campo Faiano e la sostituzione di gran parte della recinzione perimetrale della ...Per poter usufruire della mensa è necessario aver effettuato l’iscrizione online per l’anno scolastico 2021/2022: come fare ...Partiti i lavori di impermeabilizzazione dei tetti di tutti gli istituti scolastici di Sabaudia cosi come programmato dall’Amministrazione comunale che ha approvato il progetto esecutivo per oltre 400 ...