Borghi Pd a Mastella | “Parlando di brogli senza prove cerca solo giustificazioni”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Enrico, responsabile nazionale politiche per la sicurezza del Partito Democratico e commissario PD Benevento, in merito alle recenti affermazioni di. “Una figura istituzionale che ha avuto alte responsabilità repubblicane come parlamentare e ministro, non può lanciare accuse generiche e fumose sulla regolarità delle operazioni elettorali. Se il sindacoha elementi per sostenere che il voto del primo turno sia stato condizionato o, addirittura, modificato, vada alla Procura della Repubblica, indichi i responsabili e sporga denuncia. Altrimenti è evidente che siamodi fronte al maldestro tentativo di giustificare un mancato risultato – la vittoria al primo turno – sbandierato per mesi come fatto ...