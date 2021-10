Bollettino Covid oggi Italia | i contagi di Coronavirus del 10 ottobre

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - ReggioPress : Covid, il bollettino dell'Emilia Romagna in diretta - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 10 ottobre. 12099 test e 62 casi. 6 nel tarantino - messveneto : Covid, il bollettino di domenica 10 ottobre: 37 nuovi casi e 3 decessi in Fvg - infoitinterno : Covid Italia, bollettino 7 ottobre 2021: 2.938 nuovi casi e 41 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Le altre regioni In Alto Adige sono 36 i nuovi casi di- 19 su 5.492 tamponi processati nella giornata di ieri. Ilodierno registra un nuovo decesso per coronavirus che fa salire a ...Ilcoronavirus in Sardegna. Secondo ilcoronavirus in Sardegna si registrano oggi 13 nuovi casi positivi , sulla base di 1324 ... voto da casa per chi è positivo alDue ...Dati del giorno: 10 ottobre 2021 62 Nuovi casi 12.099 Test giornalieri 1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia ...UDINE. Oggi in Friuli Venezia Giulia si sono registrati 37 nuovi casi. Ben tre i decessi di oggi. Salgono a 9 (+1) le persone ricoverate in terapia intensiva e 43 (+1) i pazienti in altri reparti. Nel ...