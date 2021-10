Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti domenica 10 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a domenica 10 ottobre 2021. Prosegue il monitoraggio della curva epidemiologica della Regione Campania, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dei contagi da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 245 nuovi contagi, 2 morti, 15.914 tamponi totali, 12 in terapia intensiva, 179 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a102021. Prosegue il monitoraggio della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione deida Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 245 nuovi, 2, 15.914 tamponi totali, 12 in terapia intensiva, 179 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

