Berrettini-Fritz domani in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021

(Di domenica 10 ottobre 2021) Matteodovrà vedersela con Taylor, in occasione del terzo turno deldi. Dopo aver sconfitto Tabilo all’esordio, l’azzurro proverà a ripetersi contro il tennista di casa, capace di sconfiggere il connazionale Nakashima al debutto. L’unico precedente risale alla Coppa Davis nel 2019, quando a vincere fu. Lo scontro si svolgeràlunedì 11 ottobre, conancora da definire. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (205), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e livesu Sky Go e SuperTennix, così come eventualmente sul sito ufficiale di ...

Advertising

sportface2016 : #Berrettini-Fritz domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 #IndianWells 2021 - lorenzofares : L'avversario di Matteo #Berrettini ???? al 3T del #BNPParibasOpen di #IndianWells sarà Taylor Fritz ????, che ha vinto… - irejdoc1897 : RT @federtennis: ???? Avanza al terzo turno anche Matteo #Berrettini nel tabellone principale di Indian Wells: sconfigge Tabilo 6-4 7-5 Incon… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: Dopo 2 presenze ad #IndianWells senza vittorie, Matteo #Berrettini ???? si sblocca All'esordio al #BNPPO21 battuto 64 75 Al… - nanaonweb : RT @federtennis: ???? Avanza al terzo turno anche Matteo #Berrettini nel tabellone principale di Indian Wells: sconfigge Tabilo 6-4 7-5 Incon… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Fritz

Vittoria sofferta, invece, per Matteo. Il romano, numero 7 del mondo e quinta testa di ... Ai sedicesimi il numero uno d'Italia affronterà il vincente della sfida tra Nakashima e. ...Matteoora attende al terzo turno il vincente tra Taylore Brandon Nakashima.Matteo riesce a chiudere in due set contro il brillante qualificato cileno e va al terzo turno. Per Gianluca poco da fare contro il francese ...INDIAN WELLS - A Indian Wells avanzano Sinner e Berrettini, mentre Mager e Sonego vengono eliminati. Nei trentaduesimi di finale del settimo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento ...