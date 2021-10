Berlusconi alleato delle destre estreme? Lettera al Cavaliere (Di domenica 10 ottobre 2021) di Biagio Maimone Gentile Presidente Silvio Berlusconi, le scrivo utilizzando una pagina giornalistica, al fine di rendere pubblica la mia corrispondenza con Lei, considerati i suoi contenuti. Desidero porgerLe una domanda, a cui spero vorrà fornire una risposta: “Come può collocarsi accanto a partiti politici che vanno a braccetto con frange politiche di estrema destra?”. Il partito Forza Italia, che Lei ha fondato, si connota chiaramente come partito liberale e democratico e si ispira a principi democratici. Lei è stato sempre espressione di libertà e di democrazia. Chi ha votato e chi vota per Lei, senza alcun dubbio, non si riconosce certamente nell’ideologia facista, né tantomeno nell’ideologia che inneggia al razzismo. Il Suo elettorato è moderato e certamente non apprezza coloro i quali nelle piazze fanno sfoggio del saluto romano dimostrando di aver ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) di Biagio Maimone Gentile Presidente Silvio, le scrivo utilizzando una pagina giornalistica, al fine di rendere pubblica la mia corrispondenza con Lei, considerati i suoi contenuti. Desidero porgerLe una domanda, a cui spero vorrà fornire una risposta: “Come può collocarsi accanto a partiti politici che vanno a braccetto con frange politiche di estrema destra?”. Il partito Forza Italia, che Lei ha fondato, si connota chiaramente come partito liberale e democratico e si ispira a principi democratici. Lei è stato sempre espressione di libertà e di democrazia. Chi ha votato e chi vota per Lei, senza alcun dubbio, non si riconosce certamente nell’ideologia facista, né tantomeno nell’ideologia che inneggia al razzismo. Il Suo elettorato è moderato e certamente non apprezza coloro i quali nelle piazze fanno sfoggio del saluto romano dimostrando di aver ...

Advertising

AlessandraPredo : RT @lumacarapida: @grotondi @berlusconi Capisco. Mi sembra uno scenario complicato, ma lei ne capisce più di me (vorrebbe dire Renzi alleat… - lumacarapida : @grotondi @berlusconi Capisco. Mi sembra uno scenario complicato, ma lei ne capisce più di me (vorrebbe dire Renzi… - 7m70 : @GustavoMichele6 ma infatti il problema al solito non sono i fascistoidi, ma chi li ha alimentati e chi ci si è all… - FedericoSecond4 : @grotondi @berlusconi Il suo modo di essere democratico è simpatico. Per lei la destra è centrodestra, la sinistra… - gratacasola : @berlusconi Nonostante i tuoi soldi sei un povero miserabile traditore, hai portato al patibolo Gheddafi. Sei morto… -