Benfica | Rui Costa eletto presidente

(Di domenica 10 ottobre 2021) È Manuel Ruiil 34esimodel. Questo è il verdetto delle elezioni svoltasi ieri e alle quali hanno partecipato i 40mila soci del club lusitano. L’ex numero 10 di Milan e Fiorentina, che ha trionfato con l’ 84% dei voti, sarà a capo della società nel quale si è affermato da calciatore fino al fino al 2025. Succede a Luis Felipe Vieira, finito in manette con l’accusa di frode fiscale e riciclaggio di denaro.: cosa ha detto Rui? Queste le parole del neodel: “Il grande vincitore di questa storica elezione è il: che grande giornata per il! E che grande risposta risposta di orgoglio e di amore al nostro Club oggi hanno dato i nostri membri! Quindi lo ripeto: il ...

Costa, che alha iniziato e anche concluso la sua carriera da giocatore, è stato eletto con oltre l'84% dei voti, battendo Francisco Benitez.Costa è stato vicepresidente e aveva ...ManuelCosta è il nuovo presidente del. L'ex giocatore (che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Milan) è stato eletto dai 40mila soci del club lusitano raccogliendo l'84,48 per cento ...L'ex giocatore di Milan e Fiorentina prende il posto del dimissionario Luis Felipe Vieira e assumerà l'incarico per i prossimi 4 anni, fino al 2025 ...L'ex stella di Milan e Fiorentina Manuel Rui Costa è stato eletto il nuovo presidente dell'SL Benfica in Primeira Liga.