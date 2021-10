Benfica, Rui Costa è il nuovo presidente (Di domenica 10 ottobre 2021) Manuel Rui Costa prende la guida del Benfica da nuovo presidente. L’ex fantasista di Fiorentina e Milan succede al dimissionario Luis Felipe Vieira e assumerà l’incarico per i prossimi 4 anni, fino al 2025. Rui Costa, che al Benfica ha iniziato e anche concluso la sua carriera da giocatore, è stato eletto con oltre l’84% dei voti, battendo Francisco Benitez. Rui Costa è stato vicepresidente e aveva assunto l’interim del club portoghese dopo l’arresto di Vieira (18 anni al vertice del Benfica), nel luglio scorso, in quanto coinvolto in un’inchiesta per frode fiscale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Manuel Ruiprende la guida delda. L’ex fantasista di Fiorentina e Milan succede al dimissionario Luis Felipe Vieira e assumerà l’incarico per i prossimi 4 anni, fino al 2025. Rui, che alha iniziato e anche concluso la sua carriera da giocatore, è stato eletto con oltre l’84% dei voti, battendo Francisco Benitez. Ruiè stato vicee aveva assunto l’interim del club portoghese dopo l’arresto di Vieira (18 anni al vertice del), nel luglio scorso, in quanto coinvolto in un’inchiesta per frode fiscale. SportFace.

