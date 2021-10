Benfica | Rui Costa è il nuovo presidente | vittoria schiacciante

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ruiè stato elettodele sostituisce Luís Filipe Vieira che era stato arrestato Ruiha vinto le elezioni per diventare ildel. L’ex Milan e Fiorentina prende il posto di Luís Filipe Vieira, che era stato arrestato con l’accusa di frode fiscale e riciclaggio di denaro. Unaper il portoghese, che ottiene l’84,48% delle preferenze. LE PAROLE – «Il grande vincitore di questa storica elezione è il: che grande giornata per il! E che grande risposta di orgoglio e amore al nostro Club oggi hanno dato i nostri membri! Quindi lo ripeto: il grande vincitore di queste elezioni è stato, è e sarà ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Benfica, Rui Costa eletto presidente... - marcovarini : RT @CalcioFinanza: Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica - CalcioNews24 : #Benfica, #RuiCosta vince le elezioni: è il nuovo presidente - Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica - CalcioFinanza : Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica Rui

Costa (getty images) tutte le notizie di- costa Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447Costa è stato eletto nuovo presidente del. Il campione portoghese, che ha stravinto sulla concorrenza con l'84% dei voti totali, sarà in carica per il prossimo quadriennio: dal 2021 al ...L'ex giocatore di Milan e Fiorentina prende il posto del dimissionario Luis Felipe Vieira e assumerà l'incarico per i prossimi 4 anni, fino al 2025 ...Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica. L’ex giocatore (che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Milan) è stato eletto dagli oltre 40mila soci del club lusitano raccogliendo l’84 ...