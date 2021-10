Belen Rodriguez emoziona il web. La romantica dedica al suo Antonino (Di domenica 10 ottobre 2021) Belen Rodriguez sempre più innamorata di Antonino e della piccola Luna Marì. La romantica dedica al suo compagno Da quando è arrivata Luna Marì nella vita di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, sono davvero una meravigliosa famiglia unita. Anche il piccolo Santiago di soli 8 anni ha accolto con entusiasmo l’arrivo della sua sorellina, e in ogni momento della giornata si mostra super protettivo e sempre più amorevole. In questa domenica fredda di ottobre, Belen pubblica su Instagram uno scatto inedito del suo compagno Antonino che stringe tra le sue braccia la piccola Luna Marì, aggiungendo a sorpresa come didascalia: “Complimenti al padre che sei”. Leggi anche –> gfvip e esploso lamore un bacio ed una notte ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 ottobre 2021)sempre più innamorata die della piccola Luna Marì. Laal suo compagno Da quando è arrivata Luna Marì nella vita diSpinalbese, sono davvero una meravigliosa famiglia unita. Anche il piccolo Santiago di soli 8 anni ha accolto con entusiasmo l’arrivo della sua sorellina, e in ogni momento della giornata si mostra super protettivo e sempre più amorevole. In questa domenica fredda di ottobre,pubblica su Instagram uno scatto inedito del suo compagnoche stringe tra le sue braccia la piccola Luna Marì, aggiungendo a sorpresa come didascalia: “Complimenti al padre che sei”. Leggi anche –> gfvip e esploso lamore un bacio ed una notte ...

