Beautiful anticipazioni settimanali dall’11 al 16 ottobre | Steffy vuole riavere sua figlia

Leggi su piusanipiubelli

(Di domenica 10 ottobre 2021) Cosa succederà nelledelle puntate diche andranno in onda la settimanaal 16: secondo Thomas sesi trova in questa situazione per colpa di Liam che fino a oggi le ha sempre impedito di ricostruirsi una vita. La Forrester nel frattempo è sempre più dipendente dai farmaci prescritti dal dottor Finnegan e per questa ragione lo Spencer decide di portarle via suaKelly. Manon ci sta, la riindietro… Vediamo le novità che arriveranno questa settimana nella soap opera di, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5: mentre Thomas prova a convincere Hope che sesi trova in questa situazione difficile è solo per colpa di ...