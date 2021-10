Beautiful anticipazioni puntate dal 11 al 16 ottobre 2021: la disperazione di Brooke (Di domenica 10 ottobre 2021) Nelle puntate dal 11 al 16 ottobre 2021 della soap opera americana Beautiful vedremo come reagirà Brooke alla notizia imminente relativa al matrimonio di Ridge. La donna ci resterà molto male soprattutto pensando al nome della sposa…. Beautiful anticipazioni puntate dal 11 al 13 ottobre 2021: la disperazione di Brooke Non appena Brooke scopre che Ridge si sposerà nuovamente con Shauna ci resta molto male. Di conseguenza si chiude in un disperato mutismo. Successivamente Ridge la contatta per avere un confronto con lei. Probabilmente l’uomo vuole rivelarle le ragioni che l’hanno spinto a fare questa scelta, ma Brooke ha poco da dire e solo molto ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 10 ottobre 2021) Nelledal 11 al 16della soap opera americanavedremo come reagiràalla notizia imminente relativa al matrimonio di Ridge. La donna ci resterà molto male soprattutto pensando al nome della sposa….dal 11 al 13: ladiNon appenascopre che Ridge si sposerà nuovamente con Shauna ci resta molto male. Di conseguenza si chiude in un disperato mutismo. Successivamente Ridge la contatta per avere un confronto con lei. Probabilmente l’uomo vuole rivelarle le ragioni che l’hanno spinto a fare questa scelta, maha poco da dire e solo molto ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2021 - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: uno scontro e una tremenda vendetta nelle nuove puntate - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 10 ottobre: Zende torna a Los Angeles. L’inganno di Shauna e Quinn viene finalmente a galla - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: Deacon e Sheila alleati contro i Forrester! - Cesarone87 : Le anticipazioni di Beautiful confermano che le prossime puntate che saranno trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 ot… -