Beach volley, World Tour Finals 2021. Lupo/Nicolai salutano con il quarto posto a Cagliari (Di domenica 10 ottobre 2021) A meno di sorprese dell'ultima ora quella di oggi contro Varenhorst/Van de Velde, che valeva il terzo posto alle World Tour Finals di Cagliari, è stata l'ultima partita della storia della coppia più forte di tutti i tempi in Italia, composta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Gli olandesi hanno vinto 2-0 contro la coppia azzurra al termine di un match equilibrato solo a tratti che ha premiato chi ha sbagliato di meno. Nel primo set gli olandesi, che arrivavano dalla bruciante sconfitta di ieri sera in semifinale contro Mol/Sorum, partono meglio ma Lupo/Nicolai hanno il merito di restare in scia e nel finale sembrano in grado di ribaltare la situazione quando si portano avanti 19-18. Prima una palla in campo degli olandesi per un soffio e ...

