Beach volley, Sardinia Finals: Lupo/Nicolai quarti, termina il percorso del duo azzurro (Di domenica 10 ottobre 2021) Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno raggiunto il quarto posto al termine delle Sardinia Beach Finals, probabilmente il canto del cigno della solida coppia azzurra. Il duo italiano ha ceduto il passo agli olandesi Varenhorst/Van de Velde per 2-0, in occasione della finale per il terzo e quarto posto del torneo isolano; il tutto, naturalmente, non prima di aver dovuto constatare una dolorosa sconfitta in semifinale. Ultimo atto ugualmente insoddisfacente per gli azzurri, tra le coppie più iconiche di sempre per lo sport italiano; 23-21, 21-17 in favore dei giocatori provenienti dai Paesi Bassi e chiusura dei conti in due parziali. Dopo l'indimenticabile argento alle Olimpiadi di Rio 2016, Lupo/Nicolai non parteciperanno più ad alcuna competizione in coppia, dividendosi ...

