"Basta alla violenza squadrista": Cuppi (presidente Pd) lancia una petizione per lo scioglimento

Dopo la devastazione della sede nazionale della Cgil aumentano le richieste di scioglimento di Forza Nuova. Domani il Pd, con Emanuele Fiano, presenterà una mozione in Parlamento. Intanto la presidente dei democratici, Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, ha lanciato una petizione su Change.org per sciogliere organizzazioni e partiti neofascisti. "I fatti di Roma sono solamente l'ultima goccia. È ore di dire Basta alla violenza squadrista e fascista. Un Basta definitivo. È ora, come già richiesto dall'Anpi nell'appello 'Mai più fascismi', di sciogliere Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione, Fiamma Tricolore e tutti i partiti e movimenti che si rifanno alle idee e alle pratiche del fascismo", scrive.

