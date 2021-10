Basta al grembiule rosa o azzurro | una scuola materna lancia il colore scelto dai bimbi

(Di domenica 10 ottobre 2021) Non più soloper le femmine eper i maschi, adesso bambine e bambini saranno liberi di scegliere ildel proprio. Succede allaparitaria dell’infanzia “Santa Lucia” di Perignano, in provincia di Pisa. L'articolo .

La decisione della scuola paritaria dell'infanzia Santa Lucia di Perignano. La cooperativa 'Cammino onlus': "Scardiniamo stereotipi e costrizioni" ...CASCIANA TERME LARI. Basta con i colori obbligatori per identificare il genere. Ogni bambino è libero di scegliere, superando gli stereotipi imposti dagli adulti. E così può accadere che Marco voglia ...