Basket femminile, Serie A1: colpaccio Campobasso a Costa Masnaga nella seconda giornata (Di domenica 10 ottobre 2021) Due su due per un Campobasso sorprendente in questo avvio di stagione e che, nella seconda giornata della Serie A1 femminile di Basket, va a espugnare il campo di Costa Masnaga. Emozioni anche a Lucca, dove come a Costa Masnaga si va ai supplementari, in una giornata che sugli altri campi vede le favorite imporsi abbastanza nettamente. Serve un supplementare per decidere il primo match di giornata, con Venezia che espugna Lucca 87-93 in rimonta e dopo aver dovuto giocare anche un tempo aggiuntivo, con il parziale di 13-7 che ha fatto la differenza. Miglior marcatrice del match la Anderson con 28 punti, mentre per Lucca ci sono i 27 punti di Natali e i 25 di ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Due su due per unsorprendente in questo avvio di stagione e che,dellaA1di, va a espugnare il campo di. Emozioni anche a Lucca, dove come asi va ai supplementari, in unache sugli altri campi vede le favorite imporsi abbastanza nettamente. Serve un supplementare per decidere il primo match di, con Venezia che espugna Lucca 87-93 in rimonta e dopo aver dovuto giocare anche un tempo aggiuntivo, con il parziale di 13-7 che ha fatto la differenza. Miglior marcatrice del match la Anderson con 28 punti, mentre per Lucca ci sono i 27 punti di Natali e i 25 di ...

