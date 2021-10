Bari-Turris | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il match di cartello dell’ottavo turno diC è, importante sfida fra le prima due squadre del Girone C. I campani, autentica rivelazione in questo avvio di stagione, proveranno a fermare la corazzata pugliese, ancora imbattuta in campionato e a caccia della prima fuga dell’anno. Il fischio d’inizio alla gara del San Nicola è in programma alle ore 17:30 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre I padroni di casa arrivano alla partita di oggi con 17 punti, 4 in più degli avversari, che inseguono a quota 13. Dopo 2 anni di difficoltà, per i galletti, infatti, questa sembra essere la stagione perfetta per tornare inB. I numeri della squadra di Mignani sono quelli di una corazzata: 12 gol segnati in 7 partite, solo 3 quelli subiti (miglior difesa), 5 vittorie e 2 pareggi (contro ...

