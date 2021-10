Barella e Berardi riportano l’Italia al successo | gli azzurri concludono terzi

(Di domenica 10 ottobre 2021)batte il Belgio grazie alle reti nella ripresa die si aggiudica la ‘finalina’ per il terzo posto. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna,di Roberto Mancini reagisce e si aggiudica il match contro il Belgio, chiudendo cosi al terzo posto nella Nations League. Le due squadre iniziano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EURO2024 : ???? Barella & Berardi put Italy in control ?? #NationsLeague - footmercato : Le XI de l'Italie pour affronter la Belgique : Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson - Barella, Locate… - SquawkaNews : Italy XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chi… - rolando_viales : RT @Azzurri: #Nazionale ???????? #ItaliaBelgio 2??-1?? ?? #Barella 47’, #Berardi (rig) 65’, De Ketelaere 86’ ?? A #Torino gli #Azzurri centrano… - u___crazy : RT @Azzurri: #Nazionale ???????? #ItaliaBelgio 2??-1?? ?? #Barella 47’, #Berardi (rig) 65’, De Ketelaere 86’ ?? A #Torino gli #Azzurri centrano… -

Ultime Notizie dalla rete : Barella Berardi

... da zona laterale, serve con l'esterno destroche ha due corridoi, l'inserimento centrale die quello esterno a destra di Raspadori, il quale viene preferito dal compango anche in ...Gli Azzurri sbloccano la gara a inizio del secondo tempo con, raddoppio su rigore diGol di Barella a inizio ripresa, poi il rigore di Berardi. Belgio che ha colpito un incrocio dei pali, una traversa e un palo, e ha impensierito seriamente Donnarumma, con un gol nel finale. Per il ...Il tabellino e le nostre pagelle riguardanti Italia-Belgio, finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2021. Gol azzurri di Barella e Berardi ...