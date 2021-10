Barcellona | Bayern Monaco e Chelsea duello di mercato per il talento della Colombia!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 10 ottobre 2021) Luis Diaz è questo il nome dell’attaccante che sta facendo impazzire tutte le big d’Europa. Il ragazzo è un classe 1997, che questa estate si è laureato capocannoniereCoppa America alla pari con Leo Messi. Diaz nato e cresciuto in Colombia, fa la trafila delle giovanile nel Barranquilla fino all’esordio in prima squadra nella stagione 2016/2017. L’anno successivo resta nella città di Barranquilla ma va a giocare nella Serie A colombiana, nell’Atletico Junior. Con i Junior Diaz vince 4 titoli in patria, prima di trasferirsi al Porto nel 2019. Con i Lusitani Luis Diaz vince il campionato e la coppa nazionale nel 2019/2020 e nel 2020 centra il tris vincendo anche la supercoppa di Portogallo. Luis Diaz Nella stagione corrente il ragazzo ha segnato 6 gol in 8 partite, che sommati all’ottima prestazione in Coppa America hanno portato tutte le big ...